Модульный коннектор 8P8C «RJ45»

1. Вилки 8З8С «RJ45»

2. Розетки 8З8С «RJ45»

3. Распиновки «A» и «B»

4. Типы витой пары

5. Рекомендации

6. Розетки под винт

Вилки 8P8C

Модульный соединитель 8P8C по кличке «RJ45» при использовании в сети Ethrnet обжимается согласно стандарта TIA/EIA-568.

Разработано два варианта распиновки — «A» и «B». В России сложилась традиция расключать вилки и розетки исключительно по распиновке «B».

В быту мы сталкиваемся с низкоскоростными сетями − до 100 Мбит/с. Для таких скоростей достаточно четырёх жил. ▼

Из соображений экономии в низкоскоростных сетях обычно применяют 4-жильный кабель.

В таком кабеле всего две пары — оранжевая и синяя. Обратите внимание − пара не зелёная, но расключается она на те пины, которые в классической распиновке отведены под зелёную пару. ▼

Розетки 8P8C

Нумерация контактов на колодках розеток не регламентирована стандартом. Каждый производитель располагает контакты на колодках в произвольном порядке.

Но следует оговориться, что соответствие «номер пина — цвет провода» конечно же стандартное: 1 — бело-оранжевый, 2 — оранжевый и т.д. А вот где на колодке расположен контакт №1, а где №2 — зависит от конкретной модели. Если шпаргалка отклеилась и потерялась, остаётся лишь искать розетку той же самой модели, чтоб узнать, как её расключать.

Чаще всего мне приходилось иметь дело со следующим расположением контактов на патч-колодке. ▼

«A» и «B»

Вполне закономерный вопрос: Для чего разработано два варианта распиновки — A и B?

Ответ: Раньше использовались кабели, обжатые с одного конца по «A», а со второго — по «B». Это так называемые кроссовер-кабели. Такие кабели требовались для соединения между собой двух иерархически равнозначных элементов сети, например, двух свитчей или двух ПК. В свою очередь соединение подчинённого элемента с вышестоящим (например, ПК с сервером) осуществлялось и осуществляется кабелем, обжатым с обоих сторон одинаково — A-A или B-B.

В современной практике необходимость в кроссовер-кабелях отпала. Все элементы сети соединяются патч-кордами, обжатыми по B-B.

Типы витой пары

Таблица из Википедии

Обозначения для распространённых типов кабелей из витых пар Общепринятое название Обозначение по ISO/IEC 11801 Общий экран Экран для пар UTP U/UTP нет нет STP, ScTP, PiMF U/FTP нет фольга FTP, STP, ScTP F/UTP фольга нет STP, ScTP S/UTP оплётка нет SFTP, S-FTP, STP SF/UTP оплётка, фольга нет FFTP F/FTP фольга фольга SSTP, SFTP, STP PiMF S/FTP оплётка фольга SSTP, SFTP SF/FTP оплётка, фольга фольга

Буквенный код перед косой чертой обозначает тип общего экрана для всего кабеля, код после черты обозначает тип индивидуального экранирования для каждой витой пары:

U — Unshielded, без экрана

F — Foil, фольга

S — Braided Screening, оплётка из проволоки (только внешний экран)

TP — Twisted Pair, витая пара

TQ — индивидуальный экран для двух витых пар (на 4 провода) ▼

Рекомендации

Выбор провода

• Витая пара изготавливается в двух модификациях:

— с одножильным (цельным) проводником

— с многожильным проводником

• В случаях, когда кабель подвержен вибрации или частому касанию (например, патч-корд) необходимо использовать многожильный провод. Он более живуч, не подвержен скорому обламыванию жил.

• Встречается кабель не с цельномедными, а с омеднёнными жилами — вот такой брать нельзя.

• При большой протяжённости кабеля, и при необходимости высокой помехоустойчивости используется S/FTP с экраном на каждой паре, и общим закрывающим всё это снаружи. При этом коннекторы лучше брать металлические, или в металлической оболочке RJ-45 FTP.

Выбор конектора

• Коннекторы должны соответствовать типу провода! ▼

• Правильный выбор коннектора под тот или иной тип провода крайне важен. Подходящий коннектор обеспечит максимальное количество точек надёжного контакта и не повредит проводник. ▼

• Сквозные коннекторы EZ-RJ45® производства Platinum Tools® заметно облегчают обжим витой пары. Жилы витой пары не упираются в торец такого коннектора, а выходят наружу, благодаря чему нет необходимости вымерять участок заголения кабеля и подравнивать жилы перед обжимом. После обжима излишки просто срезаются. Есть на AliExpress по цене 800 ₽ за сотню (2017 г.). ▼

• Если кабель приходится часто перетыкать, на штекере ломается фиксатор. Рекомендую использовать живучие разъёмы с эластичным фиксатором

• Интересная новинка — самозажимные (Field-Mountable) многоразовые коннекторы производства BTR и R&M. Не требуют специального инструмента. В продаже для России пока не нашёл. Думаю, цена на такие коннекторы будет конская.

Сращивание витой пары

Устранение обрыва витой пары в соответствии с техническими требованиями осуществляется либо полной заменой кабеля, либо обжимом концов и соединением их через т.н. «бочку» — проходной соединитель с двумя розетками с обеих сторон. ▼

Но в бытовой практике часто соединяют кабель просто на скрутку. Если уж вы взяли на себя такой грех, то будьте любезны, оставляйте между скрутками зазор по 2 см. во избежание замыкания между жилами. И старайтесь максимально сохранить повив жил (как на картинке). ▼

Розетки

• Иногда розетки комплектуются специальными заглушками для колодок. После того как жилы разложены по ячейкам колодки, этой заглушкой с силой закрывают колодку, тем самым проталкивая жилы между контактами и надёжно их фиксируя. Если же розетка такой заглушкой не укомплектована, для забивания жил применяют специальный инструмент. В домашних условиях за отсутствием «забивалки» нехорошие люди используют шлицевую отвёртку.

Друзья! Не городите «колхоз»! Если нет нормальной забивалки, покупайте розетку с колодками под винт. ▼

• Если пришла пора менять USB-модем на сетевую карту, а USB кабель уже проложен и менять его на витую пару не с руки, вас выручит внешняя сетевая карта USB

• При монтаже в не слишком комфортных условиях (промышленные, складские, загрязнённые помещения) рекомендуется использовать двойные розетки. Да ещё и с закрывающимися гнёздами. Одно гнездо расключается сразу, второе же остаётся в качестве резерва. Это позволит быстро переключиться на запасное гнездо в аварийной ситуации.